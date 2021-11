Van Gaal blij met kwalificatie: "Weet nog niet welke rol we op WK kunnen spelen"

Nederland moest tot de laatste speeldag van de kwalificaties wachten om zich te verzekeren van een plaatsje op het WK.

Nederland bibberde, maar met een zuinige 2-0-overwinning gaat Oranje toch rechtstreeks naar het WK van volgend jaar in Qatar. Met 17 op 21 zet Louis Van Gaal nochtans mooie statistieken neer, voetballend liep het echter niet altijd van een leien dakje.

“Ik weet nog niet welke rol we op het WK kunnen spelen”, klonk het achteraf bij Van Gaal. “Ik weet vandaag niet over welke spelers ik op dat moment kan beschikken, maar ik ben ongelofelijk tevreden over deze groep die een eenheid vormt en voor mekaar wil knokken.”

Want er is duidelijk veel werk aan de winkel. “We hebben ook slecht gevoetbald en er zijn taken en functies niet uitgevoerd, maar we hebben toch heel veel doelpunten gemaakt, er weinig geïncasseerd en zijn toch eerste in onze poule geworden.”