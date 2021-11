De meeste dromen zijn bedrog? "Ik hoop op een oproep, ik zou Turkije lopend verlaten om voor Italië te spelen"

Italië heeft het EK gewonnen, maar moet zich nog kwalificeren via de barrages voor het WK in Qatar. En daar wil Mario Balotelli nog een rol in spelen. De 30-jarige aanvaller lijkt in Turkije zijn vorm terug te vinden en droomt nog van de Squadra.

Maar of Roberto Mancini zit te wachten op het enfant terrible is nog maar de vraag. Bij Brescia en Monza liep het af op een sisser, maar bij het Turkse Demirspor is hij toch weer trefzeker met vijf goals in twaalf matchen. "Ik voel me lekker na tweeënhalf jaar. Ik voel me klaar voor een rentree bij de nationale ploeg", zegt hij tegen OCW Sport. "Het zou een droom zijn. Ik zou Turkije lopend verlaten als ik wist dat ik maart zou worden opgeroepen." "Ik heb een zeer goede band met Roberto Mancini. Hij hoeft me alleen maar te zeggen wat hij van me wil, zodat ik kan terugkeren bij de nationale ploeg. En dat gaat gebeuren. Ik hoef me niet te bewijzen. Hij weet dat ik oké ben, dus waarom zou hij me niet bellen?" Hij vraagt zich zelfs af waarom dat telefoontje nog niet gekomen is. "Mancini kent mijn potentie en ik ben nog niet op dat niveau. Ik klaag niet dat ik niet ben opgeroepen. Ik heb nog tot maart om in topvorm te komen."