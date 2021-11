Paul Pogba weg bij Manchester United deze winter? Raiola laat zich uit over de zaak

Paul Pogba is in juni einde contract bij Manchester United. Rest de vraag: vertrekt hij er al in januari?

Paul Pogba zou volgende zomer zomaar gratis kunnen vertrekken bij Manchester United, want zijn contract werd nog steeds niet verlengd. Oplossing? The Mancunians zoeken naar een oplossing, mogelijk volgt er een wintertransfer om toch nog wat miljoenen op te rapen. "December is de maand van de dromen en ik kan er niet aan doen om mensen op te laten houden met dromen", aldus Mino Raiola bij de RAI. "Het is niet het moment om over zijn contract te spreken."