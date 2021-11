Bevestigd! Kevin De Bruyne test positief op coronavirus

De Britse pers had al de nodige vermoedens en nu is het ook bevestigd. Kevin De Bruyne heeft positief getest op het coronavirus.

Heel wat bronnen lieten weten dat er een Rode Duivel die tegen Wales speelde positief getest zou zijn op het coronavirus. Al was niet duidelijk wie.

De speculaties namen toe, nadat Kevin De Bruyne vanmorgen niet op training verscheen bij zijn ploeg Manchester City.

Ondertussen is bevestigd dat Kevin De Bruyne twee dagen geleden positief testte. Dat liet Pep Guardiola weten op zijn persconferentie.

“Hij is positief, hij moet nu goed herstellen. Je gezondheid is belangrijker dan eender wat. Er gaan nog steeds mensen dood aan deze pandemie. Hij was gevaccineerd, dus gelukkig was hij goed beschermd. Hopelijk worden de symptomen snel minder en keert hij snel terug.”

De Bruyne moet tien dagen in quarantaine. Het valt nu af te wachten wat de gevolgen zijn voor de andere Rode Duivels.