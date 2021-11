Assist en winst voor Nacer Chadli bij Basaksehir

Voor de derde keer in drie opeenvolgende wedstrijden was de vleugelspeler van de Rode Duivels beslissend. Nacer Chadli was namelijk goed voor een assist in de wedstrijd van Basaksehir dit weekend.

Nacer Chadli lijkt eindelijk van zijn fysieke problemen af te zijn. De Rode Duivel was zaterdag opnieuw beslissend voor Basaksehir door een assist te geven in de 2-1 overwinning tegen Sivasspor. Het is de derde keer op rij dat de vleugelspeler beslissend is voor de Turkse club: hij leverde een assist en scoorde een doelpunt in de laatste twee competitiewedstrijden. Basaksehir staat momenteel vierde in het klassement met 21 punten.