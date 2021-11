Weinig begrip voor blessure Neymar: "Als hij had willen spelen..."

Neymar speelde met Brazilië niet tegen Argentinië door een blessure aan de adductoren, zo was te horen.

Neymar is eventjes buiten strijd bij Paris Saint-Germain door een blessure aan de adductoren die hij opliep tijdens de interlandbreak.

In Brazilië is er maar weinig begrip voor het feit dat hij niet speelde tegen Argentinië, omdat hij al feestend gespot werd in Sao Paulo enkele dagen voor de match.

Velen verwijten hem een gebrek aan professionaliteit. “Als hij het had gewild had hij kunnen spelen”, zei Neto. “Bovendien danst niemand die echt pijn heeft aan zijn adductoren of spieren zo.”