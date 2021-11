Problemen door gesloten deuren in Nederland: "Hoop Batman's en Zorro's tegengekomen"

In Nederland is er voor een aantal weken geen publiek toegelaten, maar zaterdagavond slaagden een aantal fans er wel in om zich een toegang tot het stadion van AZ te forceren. Bij Heracles werd er met vuurwerk op het veld gesmeten.

De problemen waren vooraf al aangekondigd toen de maatregel bekend werd gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het over een landelijk gecoördineerde afspraak gaat. “Hoe dat mogelijk is? Daar heb je de handigheid van een goede inbreker voor nodig”, vertelde algemeen directeur van AZ, Robert Eenhoorn, aan De Telegraaf. “Ik ben een hoop Zorro’s en Batman’s tegen gekomen." Hij bedoelde daarmee dat ze allemaal zwarte kleding droegen. “Of dit om een gezamenlijke actie van de clubs vraagt? Met de landelijke overheid wordt er door de clubs al gesproken over het gedrag van de fans." Ook met publiek op de tribunes was het de laatste weken onrustig in Nederlandse stadions. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) maakte vrijdag na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond wedstrijden voortaan harder worden aangepakt.