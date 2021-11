Allegri neemt jonge Belg op in Juve-selectie voor clash met Chelsea

Met twaalf op twaalf is Juventus al zeker van een plaatsje bij de laatste zestien in de Champions League. Dinsdag kan de Oude Dame zich op Stamford Bridge verzekeren van groepswinst.

Coach Massimiliano Allegri neemt voor de gelegenheid Koni De Winter op in de selectie. De 19-jarige Belg wordt opgetrommeld door de blessures van Giorgio Chiellini en Danilo.

Koni De Winter, die in de belangstelling van onder meer Ajax zou staan, speelt met de U23 van Juventus in de Serie C. Hij speelde ook al vier kwalificatiewedstrijden met de nationale beloften, waarin geen enkel doelpunt werd geïncasseerd. Daarin liet De Winter een prima indruk achter.

De Antwerpenaar vertrok in 2018 vanuit de jeugdacademie van Zulte Waregem naar Turijn.