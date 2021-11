OFFICIEEL: Aanvaller trekt deur definitief dicht bij Racing Genk

Stephen Odey gooit hoge ogen tijdens zijn uitleenbeurt bij het Deense Randers FC. In die mate zelfs dat de Denen nog voor nieuwjaar besloten de aankoopoptie van de Genk-huurling te lichten.

Randers FC, dat momenteel op de derde plaats in de Deense hoogste klasse kampeert, maakte het nieuws bekend via de clubkanalen. Randers heeft de optie op Odey gelicht, waardoor hij tot medio 2024 onder contract ligt in Denemarken. De transfersom bedraagt volgens Transfermarkt 670000 euro.

Racing Genk had in 2019 3,5 miljoen veil om de Nigeriaan weg te plukken bij Zurich. Een succesverhaal werd het echter niet: in dertien officiële wedstrijden scoorde Odey 2 keer voor Genk.

In Denemarken is Odey tot dusver al veel doeltreffender gebleken. In 16 wedstrijden vond hij Odey al elf keer de weg naar doel. In oktober werd de 23-jarige Nigeriaan zelfs verkozen tot Speler van de Maand in de Deense Superligaen.