🎥 Grote klasse van Solskjaer! Dit hebben we na een ontslag nog niet veel gezien

Hij heeft Manchester United niet op de rails gekregen, maar de reactie van Ole Gunnar Solskjaer na zijn ontslag getuigt van grote klasse. Hij gaf nog een interview aan de clubmedia: "Trots op wat we hier hebben neergezet."

"Ik heb alles voor deze club gegeven en ik wil graag door de voordeur vertrekken", vertelt hij. "Deze club betekent zoveel voor mij. Ik had hier willen meestrijden om de titel en de prijzen. Helaas zijn we er niet in geslaagd om de juiste resultaten te halen. Het was tijd om een stap opzij te zetten."

"Ik heb de spelers gezegd dat ze moeten geloven in zichzelf en dat we beter kunnen. Ik hoop dat ze de volgende wedstrijd met de borst vooruit op het veld komen en dat laten zien. Ze moeten ervan genieten om voor Manchester United te spelen."

"Ik ben trots op wat we hier neergezet hebben. Ik laat een beter team achter dan drie jaar geleden. Daar ben ik trots op."