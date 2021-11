KRC Genk herdenkt overleden speler een jaar na zijn dood: "Voor altijd onze nummer 16, voor altijd een Genkie"

Wat gaat een jaar snel voorbij. Zo lang is het al geleden dat KRC Genk, samen met de rest van de voetbalwereld, afscheid moest nemen van Anele Ngcongca. Exact een jaar geleden vernamen we het verschrikkelijke nieuws over zijn dodelijk ongeval.

Anele werd slechts 33. De Zuid-Afrikaanse voetballer zat niet aan het stuur, maar was wel betrokken bij een verkeersongeval en zou dat niet overleven. Anele speelde vanaf 2007 voor KRC Genk en verliet de Limburgse club definitief in 2016. Hij was er één van de kampioenenmakers en veroverde met Genk één keer de landstitel. Een jaar na zijn overlijden herdenkt Genk hem dan ook opnieuw en staat het stil bij het leven dat hij geleid heeft. "Al een jaar geleden, Forza Anele", staat te lezen op de Instagrampagina van KRC Genk, met een foto van Anele erbij. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KRC Genk (@krcgenkofficial) "Voor altijd onze nummer zestien, voor altijd een Genkie." Als eerbetoon aan Anele besloot Genk zijn rugnummer in te trekken: nooit zal een andere voetballer bij de club nog met dat rugnummer spelen.