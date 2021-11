Birger Verstraete erg duidelijk: "Ontbreekt ons aan de wil om te sterven op het veld"

Birger Verstraete trekt met Antwerp naar Frankfurt voor een match van de laatste kans in de Europa League. "We missen klootzakjes", is hij duidelijk.

"Het ontbreekt ons soms aan de wil om te sterven op het veld", aldus Birger Verstraete in Het Nieuwsblad. "Buitenshuis denk ik wel dat de tegenstander het meer wil dan wij." Genoeg kwaliteit "We hebben genoeg kwaliteit en er zitten genoeg ettertjes in de goede zin van het woord in de kern. Maar we missen de klootzakjes om het zelf op te lossen." Toch blijft Verstraete vol goede hoop: "Ik maak me geen zorgen dat het goed komt. Maar ik wil eens een match winnen met 3-0 of 4-0."





Volg Eintracht Frankfurt - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (25/11).