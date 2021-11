Franse coach met de nodige adelbrieven wordt genoemd als de nieuwe trainer van Manchester United

Manchester United is dringend op zoek naar een nieuwe trainer en zijn uitgekomen bij een Franse trainer met de nodige adelbrieven. Namelijk Rudi Garcia.

De 57-jarige Fransman is in de afgelopen jaren redelijk succesvol geweest bij Lille OSC, AS Roma, Olympique Marseille en Olympique Lyon, maar zit sinds deze zomer zonder club. Volgens L'Équipe is er al contact geweest tussen Garcia en de beleidsbepalers op Old Trafford. Dat hij de Engelse taal machtig is, zou in zijn voordeel spreken.

De toonaangevende krant noemt ook de namen van Lucien Favre, Ernesto Valverde, Paulo Fonseca en Ralf Rangnick, eveneens clubloze trainers. Valverde werd deze week ook in de Engelse pers besproken, al lijken Zinedine Zidane en Mauricio Pochettino de meest uitgesproken kandidaat-opvolger van Solskjaer. Voordat er een definitieve opvolger is, zal Michael Carrick op interimbasis de leiding hebben bij The Mancunians.