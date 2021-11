Georges Mikautadze stond in zijn jeugdjaren met Lionel Messi, Thierry Henry en Cristiano Ronaldo

Georges Mikautadze is ook dit seizoen weer heel belangrijk voor Seraing. De spits van de Luikenaars was al goed voor zes goals in negen wedstrijden.

Mikautadze kwam via FC Metz (de zusterclub van RFC Seraing) bij de Luikse club terecht. Nadat hij afgelopen seizoen samen met Dante Vanzeir topschutter werd in 1B, komt Mikautadze ook tot scoren in 1A. Als hij zelf had mogen kiezen, had hij niet voor Seraing, maar wel voor Olympique Lyon gespeeld, zo liet hij weten aan Sportvoetbal Magazine. Mikautadze is afkomstig van Lyon en was tussen zijn zevende en zijn vijftiende actief bij l'OL. "De dag dat ze me vertelden dat ze me niet zouden houden, was een grote teleurstelling", zei Mikautadze die ook aangaf dat Lyon zijn favoriete club was.

Als jeugdspeler van Olympique Lyon kreeg hij de kans om voor de Champions League-wedstrijden met een UEFA-spandoek op het veld te zwaaien. "Ik deed dat tegen Barcelona en tegen Real Madrid. Ik stond oog in oog met Lionel Messi, Thierry Henry en Cristiano Ronaldo", aldus Mikautadze. Zaterdag staat de spits met Seraing tegen spelers van een ander kaliber. Dan speelt het in eigen huis tegen STVV. Seraing staat 15de met 16 punten.