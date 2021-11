Heel belangrijke week voor Genk: "Krediet voor John van den Brom en enkele spelers helemaal op"

Het ging even beter met Genk, met onder meer een stevige overwinning in de Beker van België en bij Zulte Waregem. Maar ondertussen is het alweer heel wat minder. En dus komt er opnieuw druk op de ketel.

Een belangrijke Europese wedstrijd, een competitiewedstrijd tegen Club Brugge én een bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Krediet Binnen een dikke week kan Genk er op drie fronten degelijk voorstaan of heel wat doelen gemist hebben voor dit seizoen. En dus is het opnieuw alle hens aan dek voor de Limburgers. "Ze gaan nog niet aan van den Brom komen. Het trainerskerkhof de voorbije jaren was te groot, maar alle krediet voor hem is wel op - net als voor enkele spelers", aldus Stef Wijnants bij TV Limburg.





