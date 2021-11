Karim Benzema veroordeeld tot gevangenisstraf van een jaar

In de sekstape-affaire is Karim Benzema veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel en een boete van 75.000 euro.

Benzema krijgt een zwaardere straf dan het openbaar ministerie had geëist. Het voorstel was tien maand voorwaardelijk. De Fransman gaat sowieso in beroep.

“We zijn met verstomming geslagen. Een beroep is noodzakelijk, daarin zal hij vrijgesproken worden. De rechtbank was duidelijk niet op de hoogte van alles in dit dossier”, klinkt het bij zijn advocaten.

Sportieve gevolgen heeft de veroordeling alvast niet voor Benzema. Dat maakte de bondsvoorzitter eerder deze maand al duidelijk.

De vier andere betrokkenen in de sekstape-affaire zijn allen eveneens schuldig bevonden. Zij werden veroordeeld van 18 maanden voorwaardelijk tot 2,5 jaar effectieve celstraf.