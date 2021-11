Legendarische Nederlandse trainer overleden op 81-jarige leeftijd

De befaamde Nederlandse voetbaltrainer Simon Kistemaker is overleden. Hij werd 81 jaar en was al een tijdje ernstig ziek.

Kistemaker had voor de zoveelste keer in zijn leven af te rekenen met kanker. De ziekte is de rode draad door zijn leven. In de jaren 80 overleed zijn eerste vrouw aan de ziekte. Dat maakte hem tot de keiharde en barse trainer die hij vooral bij De Graafschap was.

Bij die Nederlandse club verwierf hij naam en faam, maar vooral de harten van de supporters. In zijn eerste volledige seizoen bij de club speelde hij ongeslagen kampioen in eerste divisie.

Toen in 2020 ook zijn tweede vrouw overleed veranderde Kistemaker in een zachte en breekbare man. Ook hij is nu ten prooi gevallen aan kanker.