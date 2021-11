Straf: Genkse jeugd na knappe zege nu al zeker van Europees voetbal na Nieuwjaar

Niet enkel AA Gent is al zeker van Europees voetbal in 2022. Ook KRC Genk is er nu al zeker bij. Enfin, de U19 dan toch.

Club Brugge gaat op zoek naar een stunt in de Champions League én in de Youth League tegen Leipzig op speeldag 5 woensdag. Maar op dinsdag was er al de tweede ronde in de Champions League voor de nationale kampioenen uit de jeugdreeksen. Geusens Genk speelt in die rondes mee en won opnieuw van MTK Boedapest, waardoor ze zeker zijn van Europese overwintering en na Nieuwjaar in de play-offs tegen een ploeg uit de CL-reeks mogen aantreden. Jay-Dee Geusens was de matchwinnaar van de avond met de 1-0, de Limburgers hadden de heenwedstrijd in Hongarije ook al met 1-2 gewonnen.





