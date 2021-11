📷 Fans Frankfurt en Antwerp laten zich van minste fraaie kant zien: bommetjes, pyro en vuurpijl in vak

Op wat gejen en gefluit hielden beide supportersclans het erg beschaafd tijdens het eerste uur. Het pyroconcert van Antwerp werkte als een rode lap op een stier. Net als in de heenmatch eisten beide supportersclan een negatieve hoofdrol op.

Op het uur besloot de Antwerp-aanhang tegen alle consignes in om en masse vuurpijlen af te steken. Hoe zoveel pyro in het stadion is geraakt, is een raadsel. Wat vaststaat, is dat Antwerp andermaal een serieuze sanctie mag verwachten van de UEFA.

Het antwoord van de Duitse fans? Zij gooiden een bommetje, dat vlak achter het doel van Butez tot ontploffing kwam. Een oorverdovende knal ging door het stadion, Butez en vooral Verstraete moesten even bekomen.

Het dieptepunt van de avond kwam er vlak na de 1-2 van Samatta. In het Antwerp-vak werd andermaal een vuurpijl aangestoken. Een 'fan' haalde het in zijn hoofd om de pijl in het vak Eintracht Frankfurt te katapulteren. Te gek voor woorden... Gelukkig liep niemand averij op. Al is het andermaal een smet op het blazoen van Antwerp.