Druk is groot bij Racing Genk, drie topwedstrijden in het verschiet: "Onze fans een antwoord verschuldigd"

KRC Genk kan vandaag tegen Dinamo een belangrijke stap zetten richting Europees overwinteren.

Het verhaal in Europa is belangrijk voor Racing Genk. “We willen aan de slag blijven in de Europa League, als dat niet lukt, zullen we vrede nemen met de Conference League”, zegt CEO Erik Gerits in HBVL.

“Maar Europees overwinteren is een doel. Ik hoop dat we revanche kunnen nemen voor de 0-3 thuis tegen Dinamo. We staan voor een cruciale week, met eerst het duel tegen Zagreb en vervolgens een competitie- en bekermatch tegen Club Brugge.”

Dat zorgt voor veel verlangens, maar ook voor heel veel druk. “Het is belangrijk om nu rustig te blijven en te focussen. We willen de druk weghouden. Intern is er natuurlijk gesproken over wat er misliep en we blijven bij onze eerder gestelde ambities. Ook omdat we de fans een antwoord verschuldigd zijn. Na deze drie wedstrijden zullen we een duidelijker beeld hebben op onze doelstellingen, of we die zullen kunnen realiseren of niet.”