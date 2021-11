Georges Leekens houdt Clement hand boven het hoofd: "Is Guardiola ook al overkomen" en "Zelfs met Messi hadden ze verloren"

Philippe Clement leek hele lange tijd enorm onaantastbaar, maar alles lijkt plots helemaal weggeveegd. En dus moet er plots gevreesd worden voor zijn job.

Dit weekend en volgende week in de Beker van België speelt Club Brugge twee keer tegen KRC Genk en dus lijkt de job van Clement in die wedstrijden op het spel te staan.

Alle analisten lijken het erover eens dat Clement echt moet gaan opletten. Dat er discussies gaan volgen en dat het wel eens einde verhaal zou kunnen zijn na de tactische keuzes van woensdag tegen Leipzig.

Messi

Georges Leekens is dan weer wél nog steeds fan van de coach: "Dit Leipzig is de beste ploeg die ik al bezig zag. Ze gaven niks weg, in duels heel sterk, je kreeg ze niet onder druk. Ze infiltreerden op de juiste momenten, vooral langs links, iets waar Club geen antwoord op had", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ze waren veel beter dan verwacht én dat ze de laatste weken speelden. Clement kon het niet weten dat Leipzig zo dominant zou zijn. Zelfs met Messi erbij was het niet gelukt. Dit kan gebeuren, dit is Guardiola ook al overkomen."