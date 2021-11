Mignolet teneergeslagen na blamage: "Je zit dan samen met de spelersgroep om een vuist te maken..."

Na enkele mindere weken in de vaderlandse competitie, was Simon Mignolet tegen RB Leipzig opnieuw op de afspraak bij Club Brugge. Maar ook hij kon niet verhinderen dat Club genadeloos onderuit ging.

0-5 na 90 minuten, het is een zwaar verdict. Op het internationale toneel is het een resultaat dat door nog meer voetballiefhebbende ogen bekeken wordt.

Ook Simon Mignolet vindt het lastig om verklaringen te vinden voor de zware nederlaag van Club. "Gedurende de week probeerden we iedereen samen te brengen om aan de wedstrijd te beginnen met een vuist, grinta, een goede mentaliteit... Zeker met de vorm waarin we zitten. Maar na nog geen halfuur staan we 0-3 achter en dat komt hard aan", zucht de doelman op de persconferentie.

"Het enige positieve is dat we in de tweede helft niet helemaal tenonder gingen en de kopjes niet nog mer naar beneden gingen."

En wat nu?

Dat is de grote vraag, hoe moet het nu verder met dit zwalpende Club Brugge? De mindere resultaten in de competitie zouden enigszins kwijtgescholden kunnen worden als er in Europa een goed resultaat uit de bus kwam.

"De enige manier om deze sneeuwbal te stoppen is een goed resultaat neerzetten. We krijgen veel rake klappen en je komt er enkel uit door zelf ook eens een slag uit te delen. Dan kan je met een positief gevoel naar de volgende wedstrijd trekken. We moeten aan hetzelfde koord trekken nu en een resultaat spelen", is Mignolet overtuigd.

Tactische flaters van Clement?

Het tactische plannetje van Clement werd al snel doorprikt. Een systeem waarin Club nog nooit gespeeld had, brak hen zuur op. "De coach is er om tactische keuzes te maken en wij vertrouwen hem daarin. We hebben een kern met verschillende spelers en iedereen is klaar om te spelen.

We vertrouwen de coach

"Achteraf gezien is het makkelijk om te zeggen dat het gedurfd is. Als het goed uitpakt, is het geniaal. Als je weet dat een punt genoeg is, kan je ook hopen op een gelijkspel en in de 90e minuut nog een doelpunt tegen krijgen. We hebben geprobeerd om voor de overwinning te gaan, dat deden we in het verleden ook in de Champions League en heeft altijd goed uitgedraaid", besluit hij.