🎥 Grappig: Xavi probeert een nogal vreemde manier van trainen bij Barcelona

Barcelona staat zevende in La Liga en moet dus dringend betere resultaten beginnen neer te zetten. De nieuwe trainer, Xavi, houdt alvast de pret erin op training.

Onder Ronald Koeman wou het dit seizoen maar niet lukken voor FC Barcelona om degelijke resultaten neer te zetten. De Spaanse club greep daarom ook in en haalde ex-speler Xavi Hernandez terug naar de club, maar nu als trainer. Zijn eerste wedstrijd wist hij meteen te winnen met 1-0 van stadsgenoot Espanyol Barcelona. Deze week wist zijn ploeg wel niet te winnen van Benfica in de Champions League.

Dat gelijke spel tegen Jan Vertonghen & co zou ervoor kunnen zorgen dat Barcelona na nieuwjaar in de Europa League zal spelen, en niet meer in de Champions League. Xavi doet er natuurlijk alles aan om dat te vermijden, en daar horen blijkbaar ook deze vreemde trainingsvormen bij.