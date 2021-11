Aleksandar Mitrovic kan de stap zetten naar een topclub

Aleksandar Mitrovic scheert momenteel hoge toppen in The Championship bij Fulham. Dit is ook opgevallen bij een Italiaanse topclub.

Mitrovic zou volgens Tuttosport Plan B zijn bij Juventus. De Oude Dame zoekt nog een extra spits en Dusan Vlahovic van Fiorentina is de prioriteit. Dat is echter een zeer dure vogel en heel wat Europese topclubs hebben de aanvaller op de radar staan.



Mitrovic is daarbij een goedkopere optie. De voormalige spits van Anderlecht ligt weliswaar nog tot medio 2026 onder contract bij Fulham, maar een transfer naar Juventus zou hij uiteraard zien zitten. ‘Mitrogol’ zou alvast zeer goed passen bij een dominante ploeg, wat hem beter ligt dan een rol als centrumspits bij een ploeg die vooral moet verdedigen.



Dit seizoen kent de 27-jarige spits een prachtseizoen. Mitrovic was tot op heden al goed voor 21 goals en 5 assists in amper 18 wedstrijden. Onlangs kopte hij Servië ook nog naar het WK van 2022 door te scoren tegen Portugal. Voor de nationale ploeg is hij ook een garantie op goals. In 69 interlands wist hij daar ook al 44 keer de weg naar de netten te vinden.