KV Oostende heeft eerste wintertransfer gerealiseerd

KVO heeft z'n eerste wintertransfer nu al beet. De Amerikaanse rechtsachter Kyle Duncan (24) ondertekent een contract tot en met 2025.

Duncan komt over van New York Red Bulls en arriveert al in België op 1 december. Hij is wel pas speelgerechtigd na de winterstop in januari, wanneer de transferperiode officieel opent.

Kyle Duncan doorliep als jeugdspeler de gerenommeerde New York Red Bulls Academy. Als 18-jarige ondertekende hij een contract bij het Franse Valenciennes maar na twee seizoenen keerde hij terug naar de Red Bull-stal. Vanaf toen ontpopte hij zich meer en meer tot sleutelspeler bij deze topclub in de Major League Soccer.

In 77 wedstrijden scoorde hij als rechtsachter 5 keer en gaf hij 8 assists. In december 2020 werd hij ook een eerste keer opgeroepen voor de Amerikaanse nationale ploeg.

Gauthier Ganaye licht de transfer toe. “Kyle is een speler die al een hele tijd op onze radar stond. Omdat het seizoen in de VS nu afgelopen is en zijn contract er eindigde kunnen we hem gratis aantrekken, ondanks de zware concurrentie van diverse Europese clubs. Omdat hij opgroeide met de stijl van spelen van Red Bull past hij perfect in ons systeem: hij is een moderne rechtsachter die snelheid koppelt aan goede voorzetten”, klinkt het.

“Bovendien arriveert hij op 1 december al in België, wat wil zeggen dat hij al zes weken zal meetrainen met de ploeg vooraleer hij na de winterstop z’n eerste wedstrijd mag spelen. Omdat het seizoen in de VS er nog maar net opzit, staat hij fysisch zeer scherp en zal hij meteen inzetbaar zijn. Ik ben dus heel blij dat we deze deal zo vroeg over de streep hebben kunnen trekken. We willen versterkt uit de winterstop komen en we hebben nu nog veel tijd om ijverig te werken en ervoor te zorgen dat we extra kwaliteit brengen op de posities die we nodig hebben.”