"Deze keer geen blauwe plekken opgelopen": Steven Gerrard genoot van confrontatie met oude rivaal

Gerrard wist met Aston Villa de drie punten mee te nemen op bezoek in Selhurst Park. De ex-Liverpool speler verscheen dan ook met een grote glimlach voor de camera na de wedstrijd: "Deze keer heb ik geen blauwe plekken opgelopen. (verwijzend naar hun confrontaties als spelers) Het was een plezier om naast hem te staan aan de zijlijn vandaag. Je ziet zijn winnaarsmentaliteit, we hebben afgezien."

Voor het Crystal Palace van Patrick Vieira is het de derde nederlaag van het seizoen.

Gerrard pakte vorig seizoen de titel in Schotland met Rangers en is perfect begonnen aan zijn carrière als Premier League-manager met twee zeges uit twee wedstrijden.

The only time you can face Patrick Vieira and not come away with bruised legs 😅#CRYAVL