Is de winnaar van de Ballon D'or al bekend? Insiders denken het al te weten (en het is niet CR7)

Het is meestal een goed bewaard geheim wie de Ballon d'Or wint maar enkele insiders denken te weten wie er aan de haal zal gaan met de gouden bal. Het lijkt een tweestrijd tussen Messi en Lewandowski te zijn geweest met Karim Benzema die hen mag vergezellen op het podium.

Een Twitteraar heeft alle suggestieve hints naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie dat Lewandowski zijn eerste gouden bal wint en dus niet Messi voor de zevende keer. Er zouden door Bayern en Polen al bepaalde attributen zijn aangeschaft om de spits te vieren. Bovendien zouden CEO Kahn, trainer Nagelsmann en ook enkele andere bestuursleden van Bayern afzakken naar de uitreiking van de trofee.

Ook Kevin De Bruyne stond op de shortlist om de gouden bal te winnen maar lijkt niet op het podium te zullen eindigen.

Why is everyone saying its over?

Just because Messi has more fans and hype?

I think Lewandowski has a good chance of holding this award on the 29th pic.twitter.com/N1V7D6jSmm