Laifis waarschuwt komende tegenstanders van Standard: "Willen tonen dat we er nog altijd staan"

De terugkeer van Kostais Laifis heeft Standard goed gedaan. Nadat hij enkele weken afwezig was, heeft de Cyprioot zijn lach teruggevonden.

Kostais Laifis is negen weken afwezig geweest. "Het was een vreemde blessure, ik dacht na drie weken terug te komen en dan duurde het veel langer. Een lastig moment voor mij omdat ik nog nooit zo lang niet gespeeld heb", vertelt de centrale verdediger op de persconferentie voor AA Gent-Standard. "Alles is nu in orde ik het ligt achter me. Ik doe mijn best om de rest te helpen", zegt de Cypriotische international.

"Zie een evolutie"

De rots in de branding achterin raakte geblesseerd toen Leye werd ontslagen. "Ik had een goede relatie met hem maar het team draaide niet goed en dus werd er een beslissing genomen door het bestuur. Het is jammer, maar dat is voetbal. We hebben nu een nieuwe staff die hard werkt en ik zie een evolutie. We zijn de betere in elk duel, al hebben we nog een lange weg te gaan", bekent hij.

Deze zondag nemen de Rouches het op tegen AA Gent in de Ghelamco Arena. "Een heel lastige wedstrijd tegen een goede ploeg. We moeten erin geloven en zullen ons best doen om onze tweede overwinning op rij te boeken. Het is alleszins een goede test om de ontwikkeling van het team te beoordelen en te meten. We willen late zien dat we er opnieuw staan", besluitn hij vastberaden.