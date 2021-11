🎥 Landgenoot pakt uit met prachtig doelpunt in de Japanse competitie

Jordy Croux is tegenwoordig in de Japanse eerste klasse actief en daar heeft hij dit weekend een schitterend doelpunt gemaakt. Uiteindelijk was het niet genoeg voor de overwinning, want hij bleef met zijn ploeg Avispa Fukuoka op een 2-2 gelijkspel steken.

Jordy Croux is aan een sterk seizoen bezig in Japan. Zo was onze landgenoot in 27 matchen in alle competities samen al goed voor 7 doelpunten en 4 assists. Het voorbije weekend was Croux goed voor een pareltje.

Zo hielp hij zijn ploeg Avispa Fukuoka aan een 2-2 gelijkspel tegen Vegalta Sendai. U kan het doelpunt van Jordy Croux hieronder bekijken via de Twitterpagina van het officiële kanaal van de Japanse competitie.