Neymar moet kruis maken over 2021: zes à acht weken onbeschikbaar na zware tackle

Update 16u35: Intussen heeft PSG bevestigd dat Neymar 6 à 8 weken out zal zijn.

De Braziliaanse vedette kwam met zijn voet vast te zitten onder het been van Macon, waarna zijn enkel helemaal dubbel klapte. Neymar moest met een brancard afgevoerd worden.

Neymar off injured. He steps into a tackle and comes off worse. pic.twitter.com/td0DgXwzGh