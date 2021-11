Tom Van Imschoot heeft boodschap voor eigen fans: "Vandaag was dat ongepast"

Lierse Kempenzonen ging zondag onderuit bij Moeskroen (2-1). De Pallieters speelden verre van slecht, maar de wedstrijdomstandigheden zaten tegen. Dat besefte ook T1 Tom Van Imschoot na afloop.

Moeskroen zet na de vierde opeenvolgende overwinning zijn opmars rustig verder. Al hadden Les Hurlus het geluk zondag aan hun zijde, iets wat José Jeunechamps maar wat graag toegaf na afloop. Tom Van Imschoot zat er op de persconferentie iets minder opgewekt bij. "Ik kan nog altijd niet geloven dat wij hier vandaag geen punten pakken. Dit waren misschien onze 45 beste minuten sinds RWDM. Het ontbrak ons helaas aan efficiëntie en geluk. Dankzij een afgeweken bal en frommelgoal kwamen we op 2-0-achterstand", zuchtte Van Imschoot.

Na zijn wedstrijdanalyse moest Van Imschoot nog iets van het hart. De meegereisde fans riepen 'Bloed, zweet en tranen' naar hun spelers. Onterecht, aldus de coach van de Pallieters. "Ik snap hun frustratie, maar vandaag was het echt ongepast dat ze dat riepen. In andere omstandigheden zijn zij de eersten om kritisch te zijn en ons wakker te schudden. Maar vandaag was het ongepast: iedereen heeft er alles aan gedaan."