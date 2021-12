🎥 Dennis helemaal onder stoom bij Watford en scoort nu ook tegen Chelsea

Bij Club Brugge boterde het niet meer met Emmanuel Dennis maar in de Premier League voelt hij zich wel in zijn sas.

De Nigeriaanse aanvaller trok deze zomer voor 4 miljoen van Club naar Watford. Bij de Engelse staartploeg, die volgens vele pundits meteen opnieuw ging degraderen, loopt alles perfect voor Dennis.

Zo had hij na vorig weekend 5 doelpunten en 5 assists beet voor Watford in 12 duels. Daarmee is hij de 5e snelste speler in de geschiedenis van de Premier League die zo snel aan 5 doelpunten en assists zit.

Woensdagavond ontving Norwich leider Chelsea. Nadat Mount de bezoekers op voorsprong had gezet, leken de Blues gewonnen spel te hebben maar dat was zonder Dennis gerekend. Hij loopt zich uitstekend vrij om dan door te benen van Rudiger de gelijkmaker in doel te trappen.

Chelsea ging toch nog winnen bij Watford na een doelpunt van Ziyech.