Dan toch nog Gouden Bal voor Robert Lewandowski? 'Niet van vandaag op morgen beslissen'

Robert Lewandowski moest eerder deze week de Gouden Bal 2021 nipt aan Lionel Messi laten. Voor de Argentijn was het alweer de zevende keer dat hij het kleinood mee naar huis mocht nemen, terwijl de Poolse scherpschutter nog steeds op zijn eerste bekroning wacht.

In zijn overwinningsspeech riep Lionel Messi om de Gouden Bal van 2020 alsnog te geven aan Robert Lewandowski. Door de pandemie werd er toen geen Gouden Bal uitgereikt, tot ongenoegen van Robert Lewandowski, die torenhoog favoriet was.

Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, zet de deur alvast op een kier. De organisator van de Gouden Bal overweegt om Lewandowski alsnog te bekronen als laureaat van 2020. "We denk erover na, maar tegelijkertijd moeten we de historie van de Gouden Bal respecteren. Het is een prijs die gebaseerd is op stemmen van spelers. We zullen het bekijken, maar zoiets moet niet van vandaag op morgen beslist worden."

"We zullen nooit met zekerheid kunnen zeggen of Lewandowski effectief gewonnen zou hebben, maar eerlijk is eerlijk: die kans is wel heel groot", aldus Ferré aan Watson.