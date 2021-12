Onderzoek toont aan dat België 1,2% van de topvoetballers levert

Databureau Magmatic Research heeft zonet een onderzoek gedaan over wat de kans is om als man of vrouw de voetbaltop te halen. Dat berekenden ze per land.

Databureau Magmatic Research toonde in een nieuw onderzoek aan dat of je de voetbaltop haalt heel vaak afhangt van waar je geboren wordt en wat je geslacht is. Bij de mannelijke voetballers is Brazilië het land dat de meeste topvoetballers voortbrengt. Met 5,14% staat Brazilië een pakje hoger dan eerste achtervolgers Argentinië (4,38%) en Nigeria (3,44%). Bij de vrouwen worden de meeste topvoetbalsters geboren in China (11,72%).

Ons land zorgt voor 1,2% van de topvoetballers bij de mannen, terwijl dat bij de vrouwen slechts 0,30% is. Als Belgische man is de kans dat je de top haalt 1 op 2.260 en als vrouw ligt dat veertig keer hoger met 1 op 92.752. Bij de tennis is dat anders, daar levert ons land bij de mannen 1,54% en bij de vrouwen 1,45% van de topspelers. Dat ligt dus veel gelijker dan in het voetbal. Hopelijk zorgt de opkomst van de Red Flames in de toekomst voor betere resultaten in dit soort onderzoeken.