Vicevoorzitter Westerlo: "Eden Hazard? Misschien sluit hij hier zijn carrière af"

KVC Westerlo staat op kop in 1B en maakt ook deel uit van de laatste zestien ploegen in de Beker van België.

Sinds een tijdje is de rijke Turkse zakenman Oktay Ercan nu eigenaar van KVC Westerlo. Hij wil de club opnieuw naar eerste klasse loodsen en dat lijkt aardig te lukken. Al voor bijna 10 miljoen euro investeerde hij in de club uit de Kempen. Dat was nodig, want Westerlo was op sterven na dood.

Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya moet voor de nodige nieuwe spelers zorgen. Dat zal volgend jaar belangrijk zijn als ze de overstap zouden maken naar eerste klasse. “. Ik denk dat ik Eden Hazard wel als een vriend mag beschouwen. Ik leerde hem kennen toen hij bij Lille zat en hij beloofde me dat hij ooit voor Fenerbahçe zou spelen. Westerlo wordt moeilijker, maar je weet nooit. Misschien sluit hij hier zijn carrière af”, grapte Cetinkaya in een interview bij Het Nieuwsblad.