🎥 Cercle-fans sturen duidelijk signaal naar bestuur omtrent ontslag Vanderhaeghe: "Yves, Yves, Yves"

Groot was de verontwaardiging bij Cercle-fans en buiten de Vereniging toen bleek dat Vanderhaeghe zijn C4 had gekregen na nota bene een overwinning tegen KV Mechelen. Zijn lot was reeds voor die competitiewedstrijd bezegeld, maar het was wel uitkijken of de fans hun onvrede zouden uiten.

Die gelegenheid kregen ze toen Cercle Brugge woensdagavond op bezoek ging bij uitgerekend KV Mechelen in het kader van de Beker van België. Rookbommen en pyrotechnisch materiaal waren meegesmokkeld in het bezoekersvak en een deel ervan belandde na een kwartier ook op het veld. "Yves, Yves, Yves", klonk het nog uit het Cercle-vak. © photonews Scheidsrechter Van Driessche liet de speaker oproepen om het gebruik van pyrotechnisch materiaal achterwege te laten, langer dan een paar minuten duurde de onderbreking echter niet. Ook tijdens die minuten scandeerden de meegereisde Cercle-supporters de naam van Yves Vanderhaeghe. Ook bij het begroeten van de spelers na afloop van de wedstrijd werd de naam van de ontslagen trainer gescandeerd. Een duidelijk signaal aan het bestuur dat de supporters de beslissing om over te gaan tot een trainerswissel niet ondersteunen. Afwachten of het stof nu gaat liggen. Cercle verloor de bekermatch met 2-1 na verlengingen.