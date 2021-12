Javier Torrente slaat mea culpa: "Ik besef dat ik daarmee moet opletten"

Tegen Zulte Waregem moest de coach van Beerschot de wedstrijd uit de tribune volgen, omdat hij tegen Genk een rode kaart pakte.

Een woede-uitbarsting langs de zijlijn leverde Javier Torrente tegen Racing Genk een rode kaart op. “Die uitsluiting vond ik overdreven. Ik heb niemand beledigd, niks aanvallends gezegd”, reageert de trainer bij GVA.

“Ik was gewoon boos omdat ik het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter. Maar er zijn in het verleden wel degelijk dingen gebeurd waarvan ik spijt heb. Het is niet dat ik dan bewust zo uit mijn krammen schiet, maar die grinta zit gewoon in mij.”

Torrente beseft ook dat dit niet goed is voor hem, maar vooral voor de ploeg. “Bovendien kan ik de ploeg door de schorsingen die ik oploop minder goed helpen. Ik besef dus dat ik daarmee moet opletten”, klinkt het nog.