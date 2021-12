Goed nieuws rond Youri Tielemans: "Hij is opnieuw aan het trainen"

Bij Leicester City kunnen ze opgelucht ademhalen. De Engelse club kan binnenkort namelijk opnieuw rekenen op Youri Tielemans. De Belgische middenvelder zou opnieuw aan het trainen zijn.

Youri Tielemans is nu al enkele weken out met een blessure, maar daar zou binnenkort wel eens terug verandering in kunnen komen. "Hij is opnieuw aan het trainen", heeft Brendan Rodgers laten weten op een persconferentie.

Volgens Brendan Rodgers zal Tielemans dit weekend echter nog niet in actie komen voor The Foxes. Deze wedstrijd zou namelijk nog te vroeg komen voor de Rode Duivel. Leicester City speelt zondag op het veld van Aston Villa.