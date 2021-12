Het lijkt dat Axel Witsel aan zijn laatste maanden bezig is bij Borussia Dortmund

Het contract van Axel Witsel loopt op het einde van het seizoen af en tot op heden zijn er nog geen onderhandelingen opgestart. Het kan zelfs zijn dat de Rode Duivel deze winter Dortmund al verlaat.

“We hebben nog niets gehoord van Dortmund”, zegt vader Thierry Witsel. “Het kan ook zijn dat hij in januari al vertrekt”, noteert het Nieuwsblad. Het lijkt dus dat het avontuur van Axel Witsel eindigt bij Borussia Dortmund.

De 120-voudige Rode Duivel speelt sinds de zomer van 2018 bij Dortmund. Sindsdien speelde hij 125 keer in het geel van Borussia waarin hij 11 keer kon scoren en 6 assists gaf.

Axel Witsel is één van de voormalige spelers van Standard (net zoals Fellaini) die mee geïnvesteerd hebben om te helpen de licentie te behalen. De banden met Standard zijn dus zeker nog niet doorgesneden, maar of er een terugkeer naar Luik inzit dat is nog af te wachten.