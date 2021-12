🎥 Xavi lijdt eerste nederlaag als trainer van Barcelona

Na twee overwinningen op rij heeft Xavi op de zestiende speeldag in La Liga zijn eerste nederlaag als trainer van FC Barcelona geleden.

Na de zeges tegen Espanyol en Villarreal voor Xavi was Real Betis met 0-1 te sterk voor het FC Barcelona van Xavi.

Het was wachten tot goed tien minuten voor tijd toen Juanmi de wedstrijd besliste in het voordeel van de bezoekers. Betis wordt derde, Barcelona is zevende in de stand.

Om 21 uur speelt Real Madrid nog tegen Real Sociedad de absolute topper van deze speeldag.