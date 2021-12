Nederlander is kop van jut bij Barcelona na verlies: "Memphis, we have a problem"

Barcelona ging zaterdag onderuit tegen Real Betis (0-1). Voor de onmondigheid in de aanval werd er vooral naar één persoon gekeken: Memphis Depay. De Spaanse kranten waren alvast niet mals en ook trainer Xavi zag werkpunten.

"We moeten Memphis helpen te leren begrijpen wanneer hij een ruimte moet aanvallen en wanneer hij een derde speler in de combinatie moet betrekken", zei Xavi. "Hij helpt ons goed door te zoeken naar ruimtes en los te komen van zijn verdediger, maar we moeten agressiever zijn in het aanvalsspel en het onszelf ook niet te moeilijk maken."

De Spaanse kranten lieten er ook geen twijfel over bestaan wie ze als zondebok zagen. "Dit liet zien dat hij het moeilijk heeft om als nummer negen met zijn rug naar het doel te spelen”, schrijft Mundo Deportivo. “Hij kon een aantal ballen niet onder controle krijgen die hij op de juiste manier kreeg aangespeeld en wist niet hoe hij in de ruimte kon komen.” S

Sport gaf hem een vier als quotering. “Hij kon de lijn van de wedstrijd tegen Villarreal niet doortrekken. Marc Bartra verpestte zijn avond en zorgde ervoor dat hij amper in de wedstrijd kwam.”

"Tijd om het te zeggen: Memphis, we hebben een probleem", kopt Marca. "Hij begon het seizoen heel goed, met drie doelpunten in de eerste wedstrijden. Maar zijn prestaties zijn nu al een tijdje teleurstellend. Iedereen zag het, maar het was zaak om een van de weinige aanvallende krachten van Barcelona niet kapot te maken."