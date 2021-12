Tuchel geeft woordje uitleg bij de weinige speelminuten voor Romelu Lukaku

Chelsea verloor zaterdag de Londense derby van West Ham United (3-2). Romelu Lukaku viel eventjes in.

Wellicht had Tuchel Romelu Lukaku niet ingebracht, maar toen Havertz geblesseerd raakte leek het wel alsof hij niet anders kon.

“Hij is ongeduldig, dat is de aard van het beestje”, zei Tuchel op zijn persconferentie. “Maar er is een groot verschil tussen klaar zijn om te trainen en wedstrijdfitheid. En dan is er nog klaar zijn voor de Premier League. We moeten rustig opbouwen. En hij moet geduld hebben.”

Lukaku speelde dit seizoen 14 keer voor Chelsea. Daarin scoorde hij vier goals en deelde hij een assist uit.