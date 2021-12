Januzaj gelinkt aan... Barcelona: "Ik hoop echt dat hij blijft!"

Adnan Januzaj speelt een fantastisch seizoen bij Real Sociedad en dat is de andere ploegen ook niet ontgaan. Bij de Rode Duivels is hij wat uit beeld verdwenen, maar blijkbaar zou hij wel in beeld zijn bij... Barcelona.

Dat beweerde Movistar-journaliste Monica Marchante tenminste toen ze voor de wedstrijd tegen Real Madrid de voorzitter van Sociedad, Jokin Aperribay, interviewde. Januzaj zijn contract loopt in juni af en mag dus in januari onderhandelen met wie hij maar wil. Aperribay wil Januzaj, met wie de onderhandelingen al langer lopen, echter absoluut houden en zond hem een boodschap live op tv: "Ik heb hoop dat hij hier zal blijven. Ik hoop echt dat hij bij ons blijft!"