Blessure Trossard lijkt goed mee te vallen: "Hij had geen gevoel meer in zijn arm"

Leandro Trossard moest zaterdag met een draagberrie van het veld gehaald worden. De aanvaller van Brighton kwam zwaar neer op zijn elleboog na een duel met Southampton-aanvaller Nathan Redmond. Er werd gevreesd voor een zware blessure, maar het lijkt allemaal mee te vallen.

Zijn manager, Josy Comhair, kon immers geruststellen. “Er raakte een zenuw gekneld waardoor Leandro geen gevoel meer had in zijn arm. Daarom greep de medische ploeg meteen in en kreeg hij verzorging op het veld”, zegt Comhair in HBvL.

“Samen met Laura (echtgenote van Trossard, nvdr.) was ik aanwezig op de wedstrijd. Natuurlijk raakten we even in paniek. Maar gelukkig kregen we al snel de bevestiging dat de blessure meevalt. Wellicht kan Leandro de volgende wedstrijd alweer spelen.”