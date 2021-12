📷 Indrukwekkende troepenmacht gaat Club-supporters begeleiden in Parijs

Om 18.45 uur speelt Club Brugge zijn laatste troef uit in de Champions League in Parijs. Kunnen ze voor een stunt zorgen?

De supporters van Club Brugge zijn alvast op weg naar Parijs en zijn ondertussen op een parking in de buurt van de stad.

Troepenmacht

Van daaruit zullen ze door een ronduit indrukwekkende troepenmacht aan politie rechtstreeks het stadion worden ingereden.

In Frankrijk laten ze niets aan het toeval over, voor de veiligheid van beide supportersgroepen. Blauw-zwart moet in Parijs beter doen dan Leipzig tegen Manchester City om nog verder te raken in de Europa League.