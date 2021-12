Bernd Storck donderdag voor het eerst op Genkse bank: "Tijd om individuele kwaliteiten nu ook op het veld te laten zien"

Dinsdagavond werd Bernd Storck bij Genk voorgesteld als opvolger van de ontslagen John van den Brom. Veel tijd voor een glaasje was er evenwel niet voor de Duitser. Woensdagochtend leidde Storck zijn eerste training bij Genk, na de middag stond hij de pers te woord.

Donderdagavond neemt Racing Genk het in de Europa League op tegen Rapid Wien. Een gelijkspel volstaat voor overwintering in de Conference League, bij een zege maken de Limburgers zelfs kans op een plekje in de Europa League na Nieuwjaar. Na de uitschakeling in de beker is Europese overwintering een must.

"We beseffen dat het een moeilijke opgave is , maar we hebben maar één doel: winnen. We willen die negatieve serie achter ons laten en een nieuwe start maken", aldus Bernd Storck. "Ik heb alvast heel veel zin in dit avontuur. Ik heb op training al mogen ondervinden hoeveel jong talent hier rondloopt. We staan voor een enorme uitdaging, want er komen de volgende weken heel wat belangrijke wedstrijden aan."

"Nu wordt het voor de spelers ook tijd om die individuele kwaliteiten te laten zien op het veld. Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik bij deze mooie club pas. De filosofie van de club ligt in lijn met waar ik voor sta: aantrekkelijk, dominant voetbal. Ik weet dat er hoge ambities zijn gesteld, maar dat is niet meer dan normaal voor een club van dit niveau. Play-off 1 halen blijft ons doel", aldus de Duitse T1 van Racing Genk.

Nuances

Bernd Storck neemt donderdag plaats in de dug-out, amper een dag na zijn eerste training. Toch maakt de ervaren Duitser zich geen zorgen. "De voorbereiding op deze wedstrijd was al veel langer aan de gang, hoor. Ik heb vandaag proberen enkele nuances te leggen, die ik ook nog met de spelers zal doornemen. Dus er is tijd genoeg om de wedstrijd voor te bereiden. Maar ik kijk er wel naar uit om mijn manier van voetballen er gaandeweg in te slijpen."