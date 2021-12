📷 In beeld: Bernd Storck stoomt Racing Genk op trainingsveld klaar voor levensbelangrijk duel met Rapid Wien

Daar is hij dan, Bernd Storck. Dinsdagavond werd de Duitser aangesteld als opvolger van John van den Brom, woensdagochtend stond hij al op het Genkse trainingsveld.

Het was meteen de laatste training in aanloop naar het belangrijke duel in de Europa League met Rapid Wenen. Daarin moet Genk donderdag voor Europese overwintering zorgen.

Een punt tegen de Oostenrijkers volstaat voor een plekje in de Conference League, mits een zege behoudt de bekerwinnaar een kans op overwintering in de Europa League.

Bernd Storck (58) liet zich meteen gelden bij zijn eerste trainingsessie. Na de training spreekt hij voor het eerst de pers toe.