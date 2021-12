Bayern-Barcelona: Stuurt Bayern de Blaugrana voor het eerst in 17 jaar naar de Europa League?

FC Barcelona heeft zich zwaar in nesten gewerkt in de poulefase van de Champions League... Barça kon nog geen enkele wedstrijd overtuigen en verzamelde in de eerste vijf wedstrijden amper zeven punten.

Goed voor een tweede plaats, maar woensdag moeten ze op bezoek bij Bayern en ontvangt concurrent Benfica thuis Dynamo Kiev. Dat wordt bibberen! Blitzkrieg. Bayern begint onder nieuwe coach Julian Nagelsmann steeds meer onder stoom te geraken. Afgelopen weekend wonnen ze bijvoorbeeld nog op het veld van grote concurrent Dortmund, waardoor de voorsprong vergroot werd naar vier punten. Bayern maakt er een erezaak van om de eerste helft verschroeiend te beginnen: in zes van de acht thuismatchen dit seizoen kwam Bayern als winnaar uit de eerste helft. Daarnaast is bij Barcelona het omgekeerde het geval: sinds Xavi overnam van Koeman scoorde de Blaugrana nog geen enkel doelpunt in de eerste 45 minuten. Spaanse schrik. Als we zeggen dat Bayern Barcelona niet echt ligt, dan drukken we ons nog zéér zacht uit. De onderlinge confrontaties van de afgelopen acht jaar waren ronduit pijnlijk voor de trotse Catalanen. Van de tien gespeelde duels tussen beide grootheden uit het Europese voetbal won Barcelona er slechts twee. Zeven keer gingen ze de boot in. En vaak een boot met een karrenvracht aan goals: in de laatste drie duels kreeg Barcelona er maar liefst vijftien (!) om de oren. Telkens minstens drie. Als we het nog wat verder doortrekken wordt het nog pijnlijker: 21 tegengoals in zes wedstrijden. We kunnen besluiten dat de Duitsers Barcelona behoorlijk wat schrik aanjagen. Waar zet je best op in? Bayern op voorsprong aan de rust (notering van 2.05) Bayern scoort minstens drie keer (notering van 2.30) Meer dan 3.5 goals (notering van 1.95)





Volg Bayern München - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.