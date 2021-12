Nog meer blessurenieuws bij Barcelona: ook Depay een tijdje onbeschikbaar

Gisteren beleefde Memphis Depay een pijnlijke avond met FC Barcelona op het veld van Bayern München. Door de nederlaag zijn de Catalanen uitgeschakeld in de Champions League. Voor de Nederlander kwam er ook nog meer slecht nieuws... .

FC Barcelona heeft al een tijdje te kampen met veel blessures. Pedri, Ansu Fati, Sergio Agüero, Martin Braithwaite en Sergi Roberto waren al geblesseerd, maar nu behoren ook Memphis Depay en Jordi Alba tot dit lijstje. Zowel Depay als Alba liepen gisteren in het beslissende duel in de Champions League tegen Bayern München een blessure op. Beide spelers moeten herstellen van een hamstringblessure en dus zal Xavi ook op hun een tijdje niet meer moeten rekenen. De kans is dus groot dat Luuk de Jong zijn kans zal krijgen als eerste spits van Barcelona.

Verder kwam er ook nog nieuws over Sergi Roberto. Zijn operatie werd succesvol afgerond in Finland door dokter Lasse Lempainen. Hij zal dus binnenkort weer kunnen toewerken naar zijn comeback. Dit seizoen speelde Sergi Roberto negen competitiewedstrijden en kwam hij ook drie keer aan de bak in de Champions League. Hij zorgde ook al voor twee doelpunten.