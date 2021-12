Russische ploegen en Romelu Lukaku, match made in heaven: enkel Raul doet beter

De Russische versie van Opta heeft immers eens zijn statistieken opgezocht tegen Russische tegenstanders: enkel de Spaanse legende Raul doet beter dan Lukaku als het aankomt op goals tegen ploegen uit Rusland in de Champions League. Raul scoorde er zes, Lukaku zit na zijn goal van woensdag aan vijf.

Een derde van de doelpunten die Lukaku scoorde in de Champions League kwamen er dus tegen Russische tegenstanders. Zijn favoriete slachtoffer? CSKA Moskou, waartegen hij al drie keer scoorde.

5 - Only Raul (6) has scored more goals vs Russian clubs in the #UCL than Chelsea's Romelu Lukaku (5). In fact, a third of Lukaku's goals in Champions League have been scored against Russian teams (5/15: 3 vs CSKA and 2 vs Zenit). Threat. #ZENCHE pic.twitter.com/6dfzvFbjgo